Maurizio Zamparini ricorda: “A Palermo Gennaro Gattuso era ancora acerbo. Valuto bene il suo lavoro a Napoli”

Maurizio Zamparini, ex presidente del Palermo, ha parlato della situazione di Gennaro Gattuso ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. L’ex patron rosanero conosce bene “Ringhio”, in quanto nel 2013 ha praticamente avviato la sua carriera da allenatore in Italia. “Quando ho preso Gattuso a Palermo era ancora acerbo. Quell’anno aveva un’ottima squadra. Fu comunque una bella esperienza perché capii che era un uomo sincero. Lo seguo sempre con molto affetto. Valuto bene il lavoro di Gattuso sulla panchina de Napoli. Non considero l’organico degli azzurri di grandissimo livello quindi penso che ci voglia tempo per trovare la continuità di cui ha bisogno il Napoli”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Io prenderei di nuovo Guidolin, Zaccheroni ma soprattutto Spalletti. Al Palermo ero bravo a prendere dei campioni giovani. Dybala? Sarebbe il giocatore simbolo per il Napoli. Dovrebbe fare un sacrificio e prenderlo. È un uomo squadra. Potrebbe portare lo Scudetto”, ha aggiunto Maurizio Zamparini.