TUTTOSPORT – “Lo Scudetto siete voi”: tante big in campo oggi

“Lo Scudetto siete voi” è il titolo di Tuttosport in apertura quest’oggi. Un grande sabato di anticipi con le tre big in campo. Alle 15:00 il Milan di Zlatan Ibrahimovic è di scena a Bologna. Poi alle 18:00 la Juventus di Cristiano Ronaldo è attesa dal difficile impegno in trasferta contro la Sampdoria. In serata, alle 20:45, la risposta dell’Inter contro il Benevento di Pippo Inzaghi. “Toro, nemmeno in 11 contro 9”: non arriva la vittoria in casa per i granata. Nell’anticipo del venerdì i granata rischiano addirittura di perdere contro i viola in inferiorità numerica.

“Padovano: ‘Il mio incubo lungo 15 anni'”: l’arresto, il carcere, un processo da rifare e un’attesa disumana. L’ex bomber racconta il suo dramma: “Mai finanziato traffici di droga”. Spazio anche al mercato. “Atalanta, colpo Kovalenko: subito a Bergamo”. La “Dea” continua a pescare all’est. Arriva Viktor Kovalenko: anticipato il suo arrivo di 6 mesi. A Napoli, intanto, viene indicata come “fandonia” la voce secondo la quale Aurelio De Laurentiis aspetterebbe le dimissioni di Gennaro Gattuso.