Maurizio Sarri beffato per la seconda volta: nel 2015 fu a un passo dal Milan

Maurizio Sarri è stato superato sul traguardo e non è la prima volta. Il Corriere della Sera sottolinea che l’avvento a sorpresa di José Mourinho sulla panchina della Roma potrebbe risultare come una reminiscenza per l’ex tecnico del Napoli, che fino a qualche giorno fa era pronto ad approdare nella capitale. “Non è la prima volta che Maurizio Sarri vede lo striscione del traguardo ma viene beffato al fotofinish. Nella primavera del 2015 fu a un passo dal Milan, ma nonostante il flirt con Adriano Galliani gli fu fatale l’orientamento politico, troppo sbilanciato a sinistra e perciò incompatibile per una serena convivenza con Silvio Berlusconi”.

“I Friedkin hanno scelto Mourinho e ora il tecnico toscano (a cui la Juve a questo punto deve versare 2,5 milioni per poter esercitare il diritto di recesso) è ritornato alla casella di partenza del Monopoli. Sarri spera di tornare in Premier. Lo hanno sondato Tottenham ed Arsenal anche se finora i colloqui avuti dal suo agente Ramadani non sono stati approfonditi”.