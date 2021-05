Jorginho in finale di Champions League: “Non mi stanco mai di dire che sto vivendo il mio sogno da bambino”

L’ex Napoli Jorginho, centrocampista del Chelsea, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sul Real Madrid che ha consegnato ai “blues” l’accesso alla finale di Champions League. “Sarà molto banale: è difficile trovare parole adesso, perché c’è tanta emozione. Abbiamo lavorato tanto, ognuno di noi ha la sua storia personale, e raggiungere un obiettivo così è qualcosa di molto grande. Questo gruppo merita di essere lì, ha lavorato molto e ci ha sempre creduto. C’è però ancora uno sforzo da fare. Io parlo di sogno. Non mi stanco mai di dire che sto vivendo il mio sogno da bambino, chi non ha mai sognato da piccolo di raggiungere una finale di Champions vincendo contro il Real?”.

“La cosa buona è avere giocatori giovani. Siamo abituati a giocare con tanta aggressività e tanta energia, è il frutto del lavoro che abbiamo sempre fatto. Il mister ha portato le sue idee e il suo carattere. Lo trasmette e noi giocatori abbiamo capito cosa vuole, cosa si aspetta da noi. Cerchiamo di fare quello che ci chiede, spesso ci esce bene, speriamo di continuare su questa strada. Rimaniamo con i piedi per terra. Noi lavoriamo sodo e vediamo dove possiamo arrivare: i sogni sono fatti per essere realizzati”.

