La UEFA ci va pesante: Milan, Inter, Juventus e chi rimane nella Superlega rischiano l’esclusione dalle coppe

Come confermato da Sky Sport, tutti i club che avevano aderito alla Superlega verranno puniti economicamente. Chi continuerà ad aderire al progetto rischia grosso. Milan e Inter starebbero trattando per delle sanzioni economiche più basse, per poi abbandonare la Superlega in maniera ufficiale e totale. Anche dalla FIGC sono attese sanzioni, non economiche, che saranno annunciate dal presidente Gabriele Gravina nei prossimi giorni. Chi non uscirà dalla Superlega dovrebbe essere punito con l’esclusione dalle competizioni europee nei prossimi due anni: tra le italiane la posizione più critica in questo senso sarebbe ad oggi quella della Juventus.

“La UEFA sta dimostrando di non saper vincere, visto che hanno comunque avuto la meglio nella battaglia delle 48 ore. Con queste pene però si penalizzano proprio quei tifosi che perderebbero la possibilità di vedere la propria squadra competere nella competizione più importanti. Devono essere sanzionati i dirigenti, non i club. Il braccio di ferro è stato vinto, ora si deve essere abili a riportare le squadre nell’albo nelle migliori d’Europa. Andando anche a cercare una strada che accontenti tutti dal punto di vista economico”, ha commentato Paolo Condò in diretta.