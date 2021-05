L’ex Massimiliano Varricchio è sicuro: “Lotta Champions? Alla fine rimarrà fuori una fra Milan e Juventus”

Massimiliano Varricchio, ex calciatore di Napoli e Spezia, è intervenuto in queste ore ai microfoni de ‘Il Sogno Nel Cuore’ su 1 Station Radio. “Stagione del Napoli? Al di là degli infortuni, come li hanno avuti tutti, ciò che è mancata è stata l’unione fra società, calciatori ed allenatore nei momenti difficili. Gattuso è stato bravo a rimediare con una bella rimonta ma questa spaccatura resta e sarà difficile da risanare. Gattuso? Ad inizio stagione avevo pronosticato una lotta scudetto a due fra Napoli e Inter, non mi sarei aspettato i problemi iniziali perché Rino già conosceva la squadra dalla stagione precedente, dunque è stata una delusione inizialmente. Poi però, proprio quando si era lontani dalla Champions, è riuscito a recuperare, giocando anche molto bene”.

“Il Napoli ha già uno dei centrali più forti al mondo, Koulibaly. Spezia-Napoli? Se ti scopri con gli azzurri, ti colpiscono. Lo Spezia dovrà cercare di concedere il meno possibile e sfruttare gli spazi che potrebbero lasciare gli azzurri. Lotta Champions? Alla fine rimarrà fuori una fra Milan e Juventus, il loro calendario non è semplice: dopo lo scontro diretto dovranno affrontare rispettivamente ancora Atalanta e Inter. Occhio alla Lazio. Osimhen? Inizialmente ha avuto difficoltà nell’ambientarsi ma ha avuto una crescita vistosa nell’ultimo periodo. È forte fisicamente, se ha spazio ha una velocità devastante e ha ampi margini di miglioramento. Bisognerà puntarci. Bocciato per quest’anno? No, ma è rimandato”.