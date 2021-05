Napoli, Andrea Dossena commenta: “Io farei la corsa sul Milan, siccome ha due scontri diretti”

Andrea Dossena, ex terzino del Napoli, è intervenuto in queste ore nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo. “La corsa Champions è molto infiammata, tirare fuori 2 di queste 4 squadre è molto dura. Io farei la corsa sul Milan, siccome ha due scontri diretti. Il Napoli è padrone del proprio destino, vincendo tutte le ultime 4 gare sarebbe qualificato per la Champions. Credo che la favorita sia comunque l’Atalanta”.

“Napoli-Spezia? Se lo Spezia si mette a fare calcoli senza giocare a viso aperto è spacciato. Se lo Spezia si mette a speculare sul risultato sicuramente perde la partita. Deve aggredire alto ma farlo ora contro una squadra in forma come il Napoli è una cosa complicata. E’ una partita da tripla col Napoli favorito, ma domenica abbiamo visto al Maradona che le cose non avvengono sempre come le pensiamo”, ha aggiunto l’ex azzurro.