Paolo Del Genio osserva: “Per la Roma addirittura o Conference League del settimo posto o niente e José Mourinho è lì”

Nel corso di “Si gonfia la rete” in onda su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha commentato le ultime notizie sul valzer di panchine che sta contraddistinguendo il campionato italiano. “Mourinho è andato alla Roma, che dovrebbe essere eliminata dallo United, e che dal campionato o va in Conference League o non farà proprio le coppe se il Sassuolo la sorpassa, eppure Mourinho è andato lì lo stesso. Perché invece quando si parla del Napoli molti devono raccontare che un nome è solo in caso di Champions mentre non verrebbero senza la Champions?”.

“Per la Roma addirittura o Conference League del settimo posto o niente e Mourinho è lì, pure Sarri ci sarebbe andato… gli allenatori non se ne fregano della competizione iniziale al primo anno perché i progetti sono a lungo termine. Pure per i giocatori: la Roma senza Champions ed Europa League prenderà qualcuno, no? E quindi ci vanno lo stesso, solo qui dicono di no”.