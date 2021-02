Maurizio Pistocchi sul ritorno di Maurizio Sarri: “Adesso non tornerebbe e penso neanche al 30 di giugno”

Sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli è intervenuto in queste ore il giornalista Maurizio Pistocchi, che ha parlato dell’accostamento di Maurizio Sarri al Napoli. “Adesso non tornerebbe e penso neanche al 30 di giugno perché la mia perplessità è dovuta al fatto che non si sono lasciati benissimo, ci sono state molte cose, molte parole non molto gradevoli e io credo che quello che ha fatto Maurizio Sarri a Napoli dovesse rimanere una medaglia sul petto della società che aveva creduto in lui, sul petto dell’allenatore e dei giocatori che avevano ottenuto uno straordinario risultato. Così non è stato e quindi non so se sarebbe facile ripristinare un rapporto però nella vita mai dire mai”.

“Dal punto di vista tecnico sarebbe senz’altro una cosa molto positiva perché per me è uno dei migliori allenatori che ci sono in Italia. Quello che ha fatto vedere a Napoli è stato talmente affascinante che persino chi non era tifoso del Napoli guardava le partite del Napoli per divertirsi perché c’è poi gente anche che ama il calcio al di là del tifo e quindi sarebbe sicuramente una cosa eccezionale. Tuttavia parlare di queste cose a campionato in corso e in un momento cosi pieno di impegni non è il massimo”.