Carlo Alvino sull’esonero di Gennaro Gattuso: “Credo che il presidente una telefonata a Sarri l’abbia fatta”

Sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli Carlo Alvino ha detto la sua sul possibile cambio di allenatore al Napoli. “Continuare in questa stucchevole divisione e continuare a pensare che una fazione può avere ragione e l’altra torto, secondo me significa perdere di vista quello che è il grande obiettivo di questa stagione ovvero il ritorno in Champions League. Se ci perdiamo tutti quanti noi come ambiente e come gruppo in queste cose è un’energia sprecata e tutto questo chiacchiericcio inutile è fastidioso. In campo ci vanno degli uomini che sono grandissimi professionisti e lautamente pagati. Ma gli uomini rimangono con i loro pregi e i loro difetti e io credo che il chiacchiericcio insistente toglie energie”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Per quello che conosco il presidente è uno che ama trattenere i rapporti con quelli che hanno lavorato con lui, anche con quelli con i quali si è lasciato a brutto muso perché Laurentiis ha dei difetti ma poi è fatto così e resta in buoni rapporti. Quindi credo che una telefonata a Sarri l’abbia fatta. L’allenatore che piace a De Laurentiis è quello che dice le cose in faccia, non ipocrita, non incontri di nascosto le squadre e non credo che Gattuso lo abbia fatto a differenza di altri nel passato. Non mi sento di puntare neanche un centesimo su una storia già scritta che al momento sembra andare in una sola direzione, ovvero quella che si arriva a giugno e arrivederci e grazie”.