Aurelio De Laurentiis rompe il silenzio: “Qualcuno, sbagliando, forse desidera che io metta alla porta un po’ tutti quanti”

Le voci sulla panchina di Gennaro Gattuso e sul futuro del Napoli si rincorrono. Dopo settimane di silenzio, dunque, finalmente è tornato a parlare il presidente Aurelio De Laurentiis attraverso un paio di tweet. “Non capisco perché un giornale autorevole come Repubblica scriva delle fake news. E’ vero che ormai vanno di moda e ne abusano un po’ tutti, forse per fare sensazione. Non sto mettendo alla porta il Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli. La cosa divertente è che qualcuno, sbagliando, forse desidera che io metta alla porta un po’ tutti quanti”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Nessuna parola, nello specifico, sull’allenatore. Secondo alcune fonti il presidente avrebbe già contattato Rafa Benitez per investirlo di un ruolo manageriale. Il mercato condotto dallo spagnolo nel 2013 sta dando ancora oggi i suoi frutti ed è sotto agli occhi di tutti. In ogni caso, la sensazione è che sia il tecnico sia il direttore sportivo siano veramente in bilico. Le prossime settimane saranno determinanti per il Napoli.