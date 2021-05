Massimiliano Allegri pronto a firmare: sarà Napoli, Real Madrid o Inter

Massimiliano Allegri resta la prima scelta del Napoli per sostituire Gennaro Gattuso. Aurelio De Laurentiis ha già trovato un accordo economico con l’allenatore livornese grazie ad una proposta che in caso di Champions League arriverebbe quasi a 4 milioni di Euro per il suo ingaggio. Il mister ha rivelato ad amici che la prossima settimana firmerà per un nuovo club, che sia con il Napoli o con il Real Madrid. Non è da escludere la pista che porta all’Inter.

Il Real Madrid resta molto interessato a Massimiliano Allegri e rappresenta il maggiore ostacolo per gli azzurri, che hanno congelato Luciano Spalletti. Ne è sicuro Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, che ne ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo.