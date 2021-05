Napoli, l’attacco è stellare: investire non è più una priorità

Il reparto offensivo del Napoli sta producendo numeri considerevoli. In termini di gol e di valutazioni di mercato. La Gazzetta dello Sport ha analizzato la situazione dell’attacco degli azzurri dopo che il presidente Aurelio De Laurentiis ha investito oltre 100 milioni di Euro nelle ultime due estati per assicurarsi prima Hirving Lozano e poi Victor Osimhen. “Ecco perché questa volta potrebbero non esserci grandi investimenti. O meglio uno degli investimenti possibili è quello sul capitano Lorenzo Insigne, voglioso di restare con la maglia della sua città, ma con il contratto in scadenza fra un anno”. Ad oggi il reparto offensivo azzurro è tra i più invidiati d’Europa.

Volendo pensare comunque al futuro, un nome ci sarebbe. “Le attenzioni sono concentrate sul brasiliano Kaio Jorge, classe 2002 del Santos, già campione del mondo Under 17. Sarebbe un investimento, da far maturare oggi alle spalle di Mertens e che domani potrebbe prendere il ruolo dell’eclettico belga nella rosa del Napoli”.