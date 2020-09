Mario Sconcerti sugli allenatori italiani: “Oggi i migliori sono fuori, come Walter Mazzarri e Carlo Ancelotti”

Mario Sconcerti, firma nota del giornalismo sportivo italiano, ha parlato ai microfoni di TMW Radio per parlare degli allenatori della Serie A. “Mi hanno insegnato che prima di arrivare al cielo, ai grandi problemi, serve risolvere ed organizzare bene quelli piccoli. Abbiamo un torneo allenato da gente che non ha vinto niente: solo Conte ha vinto qualcosa in Italia. Oggi tutti i nostri migliori sono fuori, da Mancini ad Allegri fino a Mazzarri ed Ancelotti. Se togli il meglio di una categoria non puoi avere il meglio del prodotto. Bisognerebbe capire anche cosa fa Coverciano, come istruisce gli allenatori e chi sono gli insegnanti. Qui c’è evidentemente anche un problema di scuola, nessuno arriva a vincere”.

“Molti sono stati rovinati da Guardiola e lo dico seriamente. Hanno cercato di imitare il risultato sul campo: possesso palla e passaggi corti ma senza lo studio e le sessioni, ma anche le ossessioni e la lacerazione che c’erano dietro al suo lavoro. O il carisma, visto che quando Guardiola parlava lo ascoltavano tutti i calciatori del Barcellona. Un po’ alla Zidane, anche se diverso, e secondo me Pirlo è più uno alla Zidane. Quando invece sei uno normale, rischi di finire a far ridere i polli, come se io mi mettessi a scrivere poesie come Foscolo”.

