L’aneddoto di Aldo Agroppi su Gennaro Gattuso: “Quando ebbi l’infarto mi chiamò, senza conoscermi”

Aldo Agroppi, ex calciatore e allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio Amore Campania raccontando un aneddoto che ha come protagonista l’attuale allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso. “Adoro Rino, è un mio amico, nessuno gli ha regalato niente. E’ partito da un paesino sperduto, ovvero Schiavonea, e se n’è andato in Scozia, in Serie C, ha allenato ovunque. Gennaro Gattuso è un uomo di grande carattere, ma non da oggi. Quando hai carattere arrivi. Lui si è imposto sacrifici, perciò l’ho amato ed ammirato sempre”.

“Quando ebbi l’infarto, senza che nemmeno lo conoscessi, mi chiamò per sincerarsi delle mie condizioni. L’ho amato ancora di più. Io avevo tutto per fare una carriera da allenatore: avevo le qualità, la presenza per andare davanti a tv e microfoni, la chiacchiera e conosco il calcio. Purtroppo non ho mai accettato le critiche, ero sensibile a tante cose e soprattutto, se soffro ancora oggi di depressione è perché questo mondo mi fa schifo: e forse il calcio fa più schifo ancora, si vedono vergogne assurde più che in politica”.

