“Cartabianca” accusa Aurelio De Laurentiis per la presenza in Lega: il Napoli chiama gli avvocati

La trasmissione “Cartabianca“, in onda su Rai 3, ha riservato ad Aurelio De Laurentiis un trattamento molto duro in merito alla sua positività al Cronavirus. Mauro Corona ha affermato: “Ci sono stati altri casi di gente che ha avuto problemi a causa di ostriche. Ma che male hanno fatto ‘ste ostriche? Almeno trovate una bugia più barzellettesca: polenta e liganega o poletna e frico, come usano in Friuli. No, sapeva benissimo cosa aveva e mi dispiace molto. Gli auguriamo ovviamente che guarisca come ho augurato a Berlusconi, per carità, però sapeva. Io sono un povero diavolo ma se sento la febbre non vado al bar, dico che ho la febbre e sto chiuso qui anche se la febbre può essere indotta da grandi bevute. Non si fa così. L’Italia è un paese molto estetico, ma manca l’etica e se non c’è quella è inutile avere l’estetica”.

Bianca Berlinguer ha dichiarato che il presidente è andato in Lega Calcio già con la febbre alta. “Non è più sicuro per tutti misurare la febbre da un’istituzione e non da una famiglia? Insomma, ci fidiamo tutti dei genitori, ma poi non sono tutti sempre responsabili. Visto cosa dicevamo prima, che De Laurentiis è andato alla festa della Lega Calcio con la febbre alta, insomma, poteva anche pensare che non era per la scorpacciata di ostriche ma poi si è rivelato Coronavirus”. Il Napoli è già al lavoro con gli avvocati per controbattere.

