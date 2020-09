Il dubbio di Raffaele Auriemma: “Kalidou Koulibaly vale ancora tutti i soldi richiesti dal Napoli?”

Il mercato del Napoli è sempre in continua evoluzione. Raffaele Auriemma ne ha parlato ai microfoni di Radio Marte analizzando nello specifico alcune delle situazioni che tengono banco in queste settimane. “Koulibaly? Offerte concrete al Napoli non sono arrivate, c’è solo un’offerta verbale del City, ma una pec al Napoli non è mai arrivata. Allora sulla base di ciò dobbiamo essere onesti, se non arrivano offerte Koulibaly vale ancora tutti i soldi richiesti dal Napoli? Dobbiamo essere obiettivi”.

“Personalmente venderei Fabian Ruiz per prendere Rodrigo De Paul, per lo spagnolo sta iniziando il terzo anno a Napoli, nei due anni precedenti non ha dimostrato grandi segnali di miglioramento. Faccio riferimento a Marek Hamsik che arrivato dal Brescia in Serie B ha preso il Napoli per mano dimostrando quanto era forte in pochissimo tempo. Fabian Ruiz fino ad ora non ha dimostrato quello che ci aspettavamo”, ha aggiunto il noto giornalista.

