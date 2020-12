Mario Sconcerti rivela: “Penso che l’uomo della Juventus possa essere Arkadiusz Milik”

Mario Sconcerti ha parlato di mercato ai microfoni di TMW Radio. “Se l’Atletico Madrid fa un passo è solo perché potrebbero essere loro la società dietro a Milik. Lui ormai è un giocatore libero, si tratta di dare un prezzo di eleganza, per così dire, al Napoli. Ma quasi certamente ha una squadra, o sarebbe davvero paradossale. Per me i casi curiosi di questo mercato sono due: uno è appunto Milik, l’altro Allegri. Che si sappia è da sei mesi senza stipendio, e non allena da un anno e mezzo. Il campionato è davvero strano, abbiamo Sarri, Spalletti, Mazzarri fuori, Ancelotti dato agli altri… Ci teniamo i resti e dobbiamo inventarci allenatori nuovi”.

“Sarri? Lui ama più il lavoro in quanto tale, Allegri ama più scegliere. Anche se le situazioni sono diverse perché Allegri ha già vinto molto e sta attento a chi vuole prenderlo, che deve dargli molto in qualità e non solo sul denaro. (…) Alla Juve potrebbero prendere Suarez. Questa è buona… Magari però danno via un extracomunitario. Penso che debbano prendere un centravanti e che l’uomo della Juventus possa essere appunto Milik. Ma onestamente non saprei dire, davvero: non vedo un grande filo logico nei movimenti della Juve, mi sembra abbastanza confusa. Se penso quanto prende Khedira per stare fermo da un anno e mezzo, o al caso Suarez… O è grande confusione o impossibilità di realizzare”.