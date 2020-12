Mario Sconcerti è sicuro: “Si disperdono Roma e Napoli, incapaci di battere gli avversari importanti”

Nel suo editoriale per il Corriere della Sera, il giornalista Mario Sconcerti ha parlato della corsa allo scudetto e del Napoli. “E’ il giorno in cui si deve rendere merito al Milan di essere una grande squadra. Se volete possiamo fermarci qui e seguire il carro del vincitore. Se vogliamo aggiungere qualcosa di calcio ci sono alcune osservazioni da fare. La prima è che il Sassuolo non è più da tempo quello d’inizio campionato. Senza Caputo ha perso il gol, ha segnato solo 5 volte su azione in sette partite facendo 9 punti su 21”.

“Crescono Juve e Inter. Inutile chiedersi perché l’Inter non è mai brillante. Vincerebbe anche buttando semplicemente la palla in avanti. Come la Juve, dove sta comunque accadendo qualcosa. Pirlo ha portato una specie di pace sociale. Intanto si disperdono Roma e Napoli, incapaci di battere gli avversari importanti”. Manca ancora una partita prima della sosta natalizia.