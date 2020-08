Mario Sconcerti è sicuro: “Neymar è oggi probabilmente il miglior calciatore al mondo, ha 7 anni in meno di Cristiano Ronaldo”

Mario Sconcerti ha lanciato su Calciomercato.com una piccola frecciatina nei confronti di Cristiano Ronaldo. “Neymar è oggi probabilmente il miglior calciatore al mondo, credo valga almeno un Pallone d’oro se il virus lo permetterà. Neymar ha 5 anni meno di Messi e 7 meno di Ronaldo. E’ diverso da entrambi, forse è una sintesi della solitudine del portoghese rispetto al quale segna meno e della partecipazione al gioco dell’argentino”.

“Guadagna una cinquantina di milioni a stagione col PSG. E’ nel suo momento più stabile. Ha vinto in Brasile, Spagna, Francia. Ha però saltato 82 partite da quando è in Francia, e per questo è stato criticato. Oggi sembra un professionista e calciatore completo e perfetto perché non si arriva a fine agosto in questa forma. Ha il miglior dribbling del calcio: abbina tecnica, velocità e fantasia. Sono ricordi lontani, ma ha qualcosa di Pelè nel dribbling e nella distribuzione del gioco. Del resto i brasiliani chiamavamo Pelè O Rei e Neymar O Ney”.