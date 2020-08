Calciomercato Napoli, per Gennaro Gattuso ci sono 4 giocatori incedibili: Dries Mertens, Fabian Ruiz, Piotr Zielinski e Kostas Manolas

Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso si sono incontrati a Capri per definire le strategie del Napoli in vista della nuova stagione. La scelta di Gennaro Gattuso di andare in vacanza a Positano è stata strategica, in quanto gli permette di raggiungere Capri abbastanza in fretta. Il tecnico trascorrerà qualche giorno a Capri prima del ritiro di Castel di Sangro. Si è discusso di mercato, la linea del Napoli è nota da settimane: attenzione massima a tutte le opportunità, bisogna abbassare l’età media e il monte ingaggi. Ci sono quattro giocatori incedibili: Dries Mertens, Fabian Ruiz, Piotr Zielinski e Kostas Manolas.

Per quanto riguarda le cessioni, oltre che Kalidou Koulibaly e Allan, nel Napoli c’è un caso spinoso e delicato da risolvere che riguarda Arkadiusz Milik. Il club partenopeo ha investito 70 milioni per Victor Osimhen, sarà lui la stella del tridente. Il contratto del nigeriano con il Napoli partirà il primo settembre, ma arriverà la deroga dal Lille per anticipare l’avventura di una settimana. Lo spazio per il polacco non c’è e bisogna accelerare per la cessione. L’ex Ajax aspetta sempre la Juventus.