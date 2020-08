Lionel Messi vuole lasciare il Barcellona: inutili le rassicurazioni del presidente

Non c’è pace in casa del Barcellona dopo la pesante eliminazione dalla Champions League per mano del Bayern Monaco, vincente per 2-8 ai quarti di finale. Lionel Messi è furioso, non ha ancora digerito la sconfitta. Appena una decina di giorni fa segnava un goal meraviglioso contro il Napoli, oggi il campione non conosce il suo futuro. Secondo quanto rivela in queste ore il quotidiano “Marca” l’argentino vorrebbe andarsene e mettere fine alla sua gloriosa avventura in Spagna. Nonostante le rassicurazioni di Josep Maria Bartomeu, le voci di mercato si sprecano.

La “Pulce” sembra più vicino all’addio che al rinnovo di contratto. Al momento, stando a quanto si legge su “Marca“, le soluzioni più probabili sono quelle del Paris Saint-Germain dell’amico Neymar e del Manchester City del suo ex tecnico Pep Guardiola. In Serie A si continua a insistere sulla possibilità di vedere Lioenl Messi con la maglia dell’Inter dopo gli ultimi investimenti del padre a Milano, ma la pressione fiscale italiana rappresenta un problema. Chi pagherà un ingaggio tanto elevato?