Mario Sconcerti critica Maurizio Sarri: “La partita l’ha fatta la Juve, ma l’ha fatta nel modo in cui il Napoli l’ha costretta”

Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato del Napoli nel corso di Marte Sport Live, trasmissione di approfondimento sui temi caldi in casa partenopea in onda sulle frequenze di Radio Marte. “Come giudico la prestazione di Juventus e Napoli nella Finale di TIM Cup vinta dalla squadra di Gennaro Gattuso? Il Napoli ha aspettato la Juve e l’ha stretta in pochi metri come doveva”.

“La partita l’ha fatta la Juve, ma l’ha fatta nel modo in cui il Napoli l’ha costretta. La cosa migliore che Sarri aveva a Napoli era la catena di sinistra, persino quella con Mario Rui e Piotr Zielinski… Se sposti questa catena nella Juve, sbatti contro Ronaldo, che vuole il pallone lui, sta lì e non triangola più con gli altri. Nella Juve i giocatori vogliono il pallone addosso, il Napoli dava il pallone nello spazio ed era il calciatore ad andarlo a prendere. E’ una visione opposta”.