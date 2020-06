Dino Zoff incorona Alex Meret: “Potrebbe in futuro arrivare ai livelli del suo maestro Gigi Buffon”

Il dualismo tra Alex Meret e David Ospina continuerà a far discutere ancora lungo, ma di certo il portiere italiano ha guadagnato punti e consensi dopo questa Coppa Italia. Anche Dino Zoff, ex portiere del Napoli, ne ha parlato a Marte Sport Live.

“La finale di Coppa Italia? Diciamo che il Napoli ha disputato una grande partita e ha meritato di vincere. Complimenti a Rino Gattuso per questo trofeo. Sicuramente la ripresa del calcio è strana senza pubblico, però poi la partita si è giocata e ci ha riconciliato con il calcio. Meret? Potrebbe in futuro arrivare ai livelli del suo maestro Buffon, ha fatto particolarmente bene. Mi è piaciuta l’uscita su Cristiano. Non mi aspettavo i problemi della Juventus, probabilmente sta soffrendo senza centravanti e con un possesso palla esagerato. Il merito è più del Napoli che ha messo in difficoltà i bianconeri. Gattuso ha trovato una situazione difficile ma è stato bravo a ricostruire questa squadra”.