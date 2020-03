Mario Balotelli furioso: “Dovevano far ritornare la Juve in testa prima di fermare il campionato. Secondo me al 3 aprile non si riprende”

L’emergenza del Coronavirus sta finalmente risvegliando tutte le coscienze, anche quelle del calcio. Italiano e non solo. In tanti avevano pregato di fermare le partite. Tra questi anche Mario Balotelli, attaccante del Brescia che ha giocato quella che è ad oggi l’ultima partita di Serie A contro il Sassuolo. “Dovevano far ritornare la Juve in testa prima di fermare il campionato”, ha dichiarato il giocatore in diretta su Instagram. Conversando con Damiano ‘Er Faina’, volto noto sui social, “Supermario” ha continuato a lamentarsi. “La gente non capisce la gravità di ciò che sta accadendo. Mi manca molto il calcio, ma è bello stare a casa. E restateci, altrimenti esco io a prendervi a sberle. Serie A? Non vince nessuno, non retrocede nessuno, per me sarebbe giusto così. Fai salire due squadre dalla Serie B e l’anno prossimo fai un campionato a 22 squadre. Puoi fare mille robe, ma non le fanno. Secondo me al 3 aprile non si riprende”.