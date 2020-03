Barcellona-Napoli in tv: orario diretta partita e dove vederla

Barcellona è in programma mercoledì 18 marzo alle ore 21:00 allo stadio Camp Nou. Come tutte le partite della Champions League, anche la diretta dell’andata degli ottavi di finale sarà in onda su Sky. Per vedere in streaming il match è sufficiente collegarsi a Sky Go, se in possesso di un abbonamento Sky attivo, oppure acquistare un ticket su NOW TV. Si tratta di uno dei big match più attesi dell’anno. Gli azzurri non sono mai arrivati ai quarti di finale di questa competizione e vogliono emulare l’impresa dell’Atalanta. Il Napoli sta continuando ad allenarsi a Castel Volturno. La squadra crede fortemente di poter sfruttare qualche chance considerando le assenze di Sergio Busquets e Arturo Vidal tra le file catalane..

La partita Barcellona-Napoli sarà trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La gara d’andata era stata mandata in onda in chiaro su Canale 5, quindi è presumibile che non accadrà altrettanto con la sfida di ritorno.