Marco Fassone commenta il Napoli di oggi: “Gennaro Gattuso è uomo vero”

Marco Fassone, ex direttore generale del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss, emittente ufficiale del club azzurro. “Cosa succede al Napoli? Mi era già capitato di vedere in questa stagione delle prestazioni degli azzurri, apparentemente maturi, ma poi d’improvviso in calo immediato dopo un filotto. Non sarei così drastico, non è un braccino corto, ma è evidente che la partita di ieri non è paragonabile a quelle con Inter e Milan: con la Lazio ho visto un Napoli abulico, che faceva fatica a giocare”.

“Forse manca ancora qualcosina per essere completi. Senza Osimhen e Mertens va rivisto il modulo? Le considerazioni tecniche non sono il mio pane, ma perdere contemporaneamente Osimhen, Mertens ed Insigne deve portare a fare riflessioni. Gattuso dà quel valore aggiunto dal punto di vista della personalità che trasmette, e forse ieri sera i calciatori possono aver sofferto la sua condizione: lo dico dall’esterno, potrebbe essere un’altra lettura. Sicuramente si sarà arrabbiato come è capitato anche quando allenava il Milan. Gattuso è uomo vero, poi dopo la sfuriata ha anche la forza di analizzare le cose con serenità ed intelligenza”.