Marco Amelia sottolinea: “Se il Napoli vincesse la Supercoppa, darebbe più certezze al lavoro di Gennaro Gattuso”

L’ex portiere Marco Amelia ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Arena Maradona, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio CRC, parlando anche del Napoli. “Un portiere bravo a giocare con i piedi fa soffrire meno anche i compagni: è il calcio moderno che lo impone. Scudetto ad una milanese? Vediamo: Milan-Atalanta è una gara che può stringere il cerchio della classifica tra prima e terza, rimettendo in gioco gli stessi orobici. Le prime sei, Napoli compreso, possono giocarsi il titolo. La Lazio, se torna quella del pre-Covid, può inserirsi e da approfittare delle difficoltà altrui”.

“Il Milan viaggia come un treno e l’Inter sta facendo bene, ma diamo tempo al tempo. La Supercoppa può cambiare la stagione del Napoli? In questo momento, può cambiare tanto. Se il Napoli vincesse, volerebbe sulle ali dell’entusiasmo, dando ancor più certezze al lavoro di Gennaro Gattuso. Se La Juve perdesse, cadrebbe nelle incertezze di un ambiente che cerca ancora un’identità. Un trofeo è sempre un trofeo, anche se qualcuno lo considera erroneamente ‘minore’. Parliamo di una sfida tra campioni, importante a 360°”.