Gennaro Gattuso verso la Supercoppa contro la Juventus: “Loro hanno mentalità”

Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della Supercoppa Italiana. “Petagna ha fatto tutto quello che doveva fare in allenamento, domani valutiamo. A Dries bisogna solo fare i complimenti, sta stringendo i denti, si sta allenando 2-3 ore in più con dolore, sta prendendo anti-infiammatori, non è al 100% ma se c’è bisogno ci darà una mano. Loro hanno mentalità, hanno giocatori che non devono sentire l’odore del sangue. Noi dovremo dare il 200%, rispettarli, hanno grande mentalità e dovremo fare la nostra gara fatta bene per batterli. Pirlo? Abbiamo iniziato insieme all’under 15-16, 18, campioni Under 21, mondiale, abbiamo vinto tutto. E’ stato importante per la mia carriera, l’ho aiutato anche io. Spero di dargli un rammarico, vinca il migliore ma resterà sempre un grande amico”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Valeri è un ottimo arbitro, come gli assistenti. L’ultima Supercoppa a Doha c’era se non sbaglio Valeri, è internazionale ed ha esperienza, non dobbiamo pensare che sia un problema, c’è grande rispetto per lui. Bisogna rispettare e non cadere nella trappola di una Juve in crisi, io non ci casco e spero neanche i miei giocatori. La Juve non ne sbaglia due di fila, lo dicono i numeri, servirà una grande gara d’attenzione, tenendo bene il campo. Ha delle assenze, ma ha una rosa incredibile, vietato pensare che sia in crisi! E’ una finale, può darti una botta d’adrenalina, mentalmente può alzare l’asticella, in caso di sconfitta dovremo reagire subito perché si gioca ogni 3 giorni. (…) Parlando poco, la gara già si prepara da sé. Il 6-0 non cambia nulla, era la Fiorentina, non la Juve, e venivamo da prove non brillanti”.