Lorenzo Insigne verso la Supercoppa contro la Juventus: “Io vedo tutti concentrati, ci siamo allenati bene”

Lorenzo Insigne ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del big match con la Juventus di Supercoppa. “100 goal? Vincere è la cosa più importante, conta il risultato al di là se si fa gol o meno. Fanno piacere le belle parole degli allenatori, del ct Mancini che ho ringraziato, lavoro ogni giorno per correggere i difetti, grazie al mister che mi aiuta tutti i giorni a dare il 100%. Arriviamo bene, al di là del 6-0 abbiamo fatto una grande prova e dobbiamo continuare così. E’ una gara difficile, contro una grande squadra e grandi campioni, ma l’abbiamo preparata bene e daremo tutto. Per la società, la città, i tifosi, la squadra, ha un significato importante”.

“Io vedo tutti concentrati, ci siamo allenati bene e questo è importante, dobbiamo solo scendere in campo e fare le cose che sappiamo senza alcun timore. Sarà un’altra partita, io spero in una grande prova, dal primo all’ultimo minuto, è una partita secca, ce la giochiamo alla pari, mentalmente dovremo essere pronti perché loro hanno grandi campioni”.