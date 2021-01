GAZZETTA – “Scudetto alla Diavola”

“Scudetto alla Diavola”. Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport sul Milan. Rossoneri scatenati: due squadre per restare in alto. Mario Mandzukic si presenta così: “Ibrahimovic è ancora un animale, io sarò come lui”. C’è spazio nel taglio laterale della prima pagina per la gara tra bianconeri e partenopei con il titolo seguente: “SuperCoppa”. Questa sera alle 21:00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, Cristiano Ronaldo e Lorenzo Insigne si contendono il primo trofeo dell’anno. Gennaro Gattuso: “Io e Pirlo siamo come Bud Spencer e Terence Hill”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Per l’Inter “Non solo Lukaku, il gol è di tutti”. Dodici calciatori sono andati in rete. Altro primato importante sui gol realizzati con dei colpi di testa, ma resta ancora il tabù punizioni pur avendo diversi specialisti a disposizione nella propria rosa. “Altro flop”. Questo il titolo che viene utilizzato dal quotidiano nel taglio alto della prima pagina alla Roma. Nei supplementari di Coppa Italia due espulsi per i giallorossi e pasticcio con le sostituzioni: finisce 2-4, ma la sconfitta sarebbe arrivata anche a tavolino per i 6 cambi effettuati. “L’Atalanta a Udine per dare l’assalto al terzo posto”. Si gioca oggi il recupero della decima giornata.