CDS – Maurizio Sarri è il fantasma della Supercoppa

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina oggi con la finale di Supercoppa italiana Juventus-Napoli, in programma stasera. “La resa dei conti. Finalmente la sfida tra due rivali storiche dopo lo 0-3 a tavolino e la sentenza che lo ha cancellato. Bianconeri, allarme difesa. Mertens non al 100%”. In alto spazio alla clamorosa eliminazione in Coppa Italia della Roma per mano dello Spezia: “oma allo sbando, Fonseca in confusione”.

Il direttore Ivan Zazzaroni ha scritto un lungo approfondimento sul doppio ex di Juve e Napoli, Maurizio Sarri. “Dieci giorni fa ha compiuto 62 anni e mentre non li festeggiava (‘perché dopo i sessanta c’è poco da festeggiare’) le orecchie continuavano a fischiargli. Da quando la Juve ha deciso di abbandonare il Progetto Belgioco, Maurizio Sarri ha smesso di essere il riferimento costante e più naturale dei giochisti per trasformarsi in un incidente di percorso bianconero ricordato con insistenza e un filo di acredine, e poco importa se il nono scudetto della serie porterà per sempre la sua firma. Oggi Sarri è il fantasma che si aggira (disturbato e a distanza) dalle parti di Reggio Emilia, è ‘the Other’ della Supercoppa Italiana, rispolverato tutte le volte che la Juve affidata al suo successore, il giovane Pirlo, incontra difficoltà e perde punti”.