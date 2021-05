Luciano Moggi è sicuro: Massimiliano Allegri come “riparazione” dopo l’addio di Gennaro Gattuso al Napoli

Luciano Moggi, ex amministratore delegato della Juventus ed ex direttore generale del Napoli ai tempi di Diego Armando Maradona, ha detto la sua sul mercato di alcune big tramite le pagine del quotidiano Libero. “Gennaro Gattuso vuole lasciare in dote la Champions a De Laurentiis ed ai tifosi napoletani (ai quali il patron potrebbe regalare Massimiliano Allegri come ‘riparazione’) prima di trasferirsi alla Lazio di Lotito e Tare per sostituire Inzaghi”.

“Simone Inzaghi prenderebbe il posto di Iachini alla Fiorentina”, ha aggiunto Luciano Moggi”. Insomma, si va verso un valzer delle panchine. L’unico tecnico che potrebbe avere la certezza di restare dov’è è Antonio Conte all’Inter, mentre anche Andrea Pirlo e Stefano Pioli, rispettivamente alla guida di Juventus e Milan, potrebbero andare via in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League. Mancano appena 90 minuti al termine della stagione, poi sarà il momento degli annunci. E in casa Napoli regna il mistero.