Aurelio De Laurentiis vuole convincere Gennaro Gattuso a rimanere: il retroscena di Paolo Bargiggia

Il giornalista Paolo Bargiggia ha fatto il punto della situazione del Napoli sul proprio sito. “Aurelio De Laurentiis spera di arrivare in Champions League con il Napoli e poi provare a convincere Gattuso a rinnovare il contratto. Ma su questa ipotesi non scommetteremmo molto per due semplici ragioni. Da mesi ormai presidente e allenatore non si parlano e l’orgoglio di entrambi impedisce ad ognuno di fare un passo indietro-o in avanti – in base a come la si voglia guardare per provare a far ripartire il progetto. Ovvio e comprensibile che allora in questi mesi De Laurentiis abbia stretto contatti con altri allenatori ma non ancora chiuso con nessuno”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Si era portato avanti per primo con Spalletti ma ultimamente ha lasciato in sospeso il discorso. Anche perché ha provato (e ci sta provando ancora) a convincere Allegri per fare il grande colpo. La mossa Allegri farebbe forse dimenticare alla piazza la fesseria fatta nello scaricare ingiustamente Gattuso tra gennaio e febbraio. Oltretutto, alla vigilia della delicata sfida con il Verona, il tifo organizzato del Napoli ha fatto la sua scelta di campo con un comunicato chiarissimo: dalla parte dell’allenatore e contro il presidente che si era permesso di scaricarlo, non tenendo conto dei problemi di salute del tecnico e della lunga lista di infortunati della squadra”.