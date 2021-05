Napoli, la Champions League può valere 55 milioni: Aurelio De Laurentiis spinge la squadra dal vivo

Quanto vale oggi la qualificazione diretta in Champions League? Per essere così ricercata dai club vicini alle vette della classifica, si deve trattare di somme importanti che garantiscano una boccata d’ossigeno alle casse societarie. Si parla di circa 50 milioni di Euro, ma spetta ancora di più a chi centra il secondo posto in classifica. Si salirebbe infatti a oltre 55 milioni, una cifra che permetterebbe al Napoli di essere ancora più competitivo nel prossimo futuro.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Anche Tuttosport lo sottolinea in vista di Napoli-Verona. “Ci sarà anche il presidente De Laurentiis allo stadio Maradona ed una sua visita è attesa anche oggi nell’hotel-ritiro dove la squadra alloggia da ieri sera. Il patron vuole dare la spinta finale per battere il Verona, sperando che tra Atalanta e Milan finisca in parità, così da garantire al Napoli il secondo posto che, tra posizione in Serie A e qualificazione Champions, avrebbe un valore economica di circa 55 milioni di Euro”.