Luca Antonini elogia Gennaro Gattuso: “Secondo me ha fatto un grande lavoro e ha giocato senza attaccanti e ora coi centravanti i risultati arrivano”

Luca Antonini, ex terzino del Milan, è intervenuto in queste ore a Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal, per parlare soprattutto degli azzurri di Gennaro Gattuso, suo ex compagno di squadra. “Gattuso è un uomo vero, lo sottoscrivo col sangue. All’interno dello spogliatoio, oltre a mantenere il suo carattere genuino e ringhioso, cattivo nel modo giusto, era comunque uno che ti diceva le cose in faccia e che affrontava ogni situazione in prima persona”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Scontri con Gattuso? E’ talmente una persona intelligente che se anche arriva allo scontro, lo fa con delle motivazioni, con qualcosa di vero di cui parlare. Erano scontri costruttivi. Il futuro di Gattuso? Non lo so, sono cose sue. Secondo me ha fatto un grande lavoro e ha giocato senza attaccanti e ora coi centravanti i risultati arrivano”, ha aggiunto l’ex giocatore. Gli attestati di stima nei confronti di “Ringhio” continuano ad arrivare nonostante le recenti difficoltà del Napoli.