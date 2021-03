Ciro Venerato rivela: “Napoli? Massimiliano Allegri, con ogni probabilità, andrà altrove”

Massimiliano Allegri non andrà al Napoli. Ciro Venerato ne ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo. “Massimiliano Allegri, con ogni probabilità, andrà altrove. I motivi sono molteplici. Innanzitutto, per una questione economica. La Roma, per intenderci, stava portando avanti negoziati a cifre molto importanti, dell’ordine di 7-8 milioni di euro a stagione. Allegri ha respinto le avance di società europee come il Paris Saint-Germain, per il desiderio di tornare in Italia”.

“Bisogna inoltre considerare che il Napoli preferirebbe non affidare questa rosa ad un ‘gestore’: Aurelio De Laurentiis vuole un artigiano, un coach che sia bravo a plasmare la squadra e che la sappia esaltare con il proprio gioco. L’idea generale è che sia meglio rivolgersi ad un allenatore che non abbia la pancia piena. Il Napoli vuole qualcuno di ‘affamato’, e Simone Inzaghi ha sicuramente più fame di Max Allegri”, ha aggiunto.