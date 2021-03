Il Napoli è il 12° club al mondo: lo dice la classifica dell’IFFHS

Secondo la classifica stilata dall’IFFHS, l’International Federation of Football History & Statistics, è il Barcellona il primo club al mondo del decennio. I blaugrana, infatti, comandano la speciale graduatoria con 2877 punti, mentre al secondo posto c’è un’altra spagnola, il Real Madrid con 2782 punti. Al terzo posto gli attuali campioni d’Europa e del mondo del Bayern Monaco con 2594 punti. Seguono il Paris Saint-Germain a quota 2357 e l’Atletico Madrid a 2302. Il Napoli figura tra i primi 15 posti. Gli azzurri occupano la 12ª posizione con 1946 punti al sesto posto, ma la prima delle italiane è la Juventus con 2272 punti.

