Christian Vieri sottolinea: “Se c’è la qualità di Dries Mertens cambia tutto. Al completo il Napoli è fortissimo”

L’ex attaccante Christian Vieri ha parlato dell’attualità del campionato italiano ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, stilando la sua griglia per la corsa Champions e pronunciandosi anche sul Napoli. “Per lo scudetto è un discorso tra Inter e Milan e per la Champions c’è un posto libero: non posso pensare che la Juve non ci vada. Se lo giocano Atalanta, Napoli e Roma. Se c’è la qualità di Mertens cambia tutto. Al completo il Napoli è fortissimo”.

“La squadra che esprime il miglior calcio? Io metto prima l’Atalanta. Velocità, forza, aggressività e guardate l’attacco, guardate com’è devastante Muriel. Altro che intrusa, come dice Gasp: le manca solo il nome, ma lo status è quello di Juve, Inter, Milan. E ora si gioca una volta alla settimana: andrà a duemila”, ha dichiarato l’ex calciatore. Insomma, il Napoli non è ancora perduto come sembrava. Dopo gli ultimi successi di prestigio contro Milan e Roma, gli azzurri si sono ritrovati.