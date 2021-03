Lorenzo Insigne e Giovanni Di Lorenzo protagonisti anche in Nazionale: 2-0 alla Bulgaria

A Sofia l’Italia ha battuto 2-0 la Bulgaria nel secondo match del gruppo C valido per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. Si tratta della prima vittoria della storia degli azzurri in terra bulgara. Dopo una prima frazione sofferta gli uomini di Roberto Mancini hanno sbloccato il risultato grazie a un calcio di rigore trasformato da Andrea Belotti, buttato a terra nel tentativo di raggiungere un pallone offerto da Lorenzo Insigne. In assenza di Jorginho si pensava che fosse quest’ultimo l’incaricato a battere i tiri dal dischetto, ma lo stesso capitano del Napoli sapeva che il designato per questa partita sarebbe stato il centravanti del Torino.

Al 69′ è entrato in campo anche Giovanni Di Lorenzo, che ha preso il posto di Alessandro Florenzi.. All’82’ l’Italia ha poi messo in cassaforte il risultato anche grazie all’esterno azzurro: scambio nello stretto tra Marco Verratti e Lorenzo Insigne, che ha imbeccato area Manuel Locatelli libero di aprire di piatto e mettere la palla all’incrocio sul secondo palo. Molto probabilmente, nella terza partita contro la Lituania Lorenzo Insigne osserverà un po’ di riposo.