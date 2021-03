GAZZETTA – “Bis Italia”: la Nazionale di Roberto Mancini vince anche in Bulgaria, è quasi record

“Bis Italia”: questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna. Gli azzurri si ripetono: 2-0 a Sofia. Primo successo in Bulgaria: apre il rigore di Andrea Belotti, poi il gioiello di Manuel Locatelli. Roberto Mancini è imbattuto da 24 gare. C’è spazio nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano anche per Gigi Buffon: “Prove d’addio”. Il 43enne dice basta alla panchina e vuole fare il titolare. Se non ci sarà un top club pronto a puntare su di lui, chiuderà con il calcio giocato.

Spazio anche per i nerazzurri: “Handa”. Il portiere dell’Inter torna negativo dal COVID dopo 10 giorni, giocherà a Bologna e si conferma ancora una volta sempre presente. Antonio Conte può sorridere ancora una volta per l’ennesima buona notizia della stagione. “Il mio Toro pronto per il derby”. Queste le parole che Antonio Sanabria ha detto nell’intervista rilasciata al quotidiano. La sfida di sabato tra Torino e Juventus ha un sapore particolare anche per chi veste la maglia da poco tempo, ma che è già diventato un beniamino a suon di gol e buone prestazioni.