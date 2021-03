Calciomercato Napoli, il nuovo nome per l’attacco è quello di Adam Hlozek

Aurelio De Laurentiis ha dimostrato di essere sempre attento soprattutto ai calciatori in rampa di lancio a livello internazionale, che possono fruttare di più sul mercato. Ne sono stati un esempio Ezequiel Lavezzi, Marek Hamsik e Kalidou Koulibaly, giocatori che si sono consacrati solo dopo avere vestito la maglia del Napoli. Di conseguenza, non è una sorpresa che il club azzurro abbia nel mirino uno dei profili più promettenti della Repubblica Ceca. Si tratta di Adam Hlozek, nome finito prontamente sul taccuino di Cristiano Giuntoli.

Come riporta Tuttosport, il ragazzo, classe 2002, si sta mettendo sempre più in luce con la maglia dello Slavia Praga e della sua Under 21. Si tratta di un attaccante con un fisico importante, ma anche dotato di tecnica e velocità. Non a caso diversi club europei, oltre che il Napoli, ci stanno facendo un pensierino: Lipsia, Borussia Dortmund e West Ham sono le società al momento più interessate. In Italia piace anche a Juventus e Milan.