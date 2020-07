Lionel Messi pensa al Napoli: “Questi giorni di riposo ci serviranno a recuperare un po’ di tranquillità”

Lionel Messi è reduce da una cocente delusione nella Liga, dove il Barcellona ha fallito la corsa al titolo. Il testa a testa con il Real Madrid si è risolto nella ripresa del campionato dopo il lockdown, durante la quale i catalani hanno smarrito diversi punti per strada. Adesso, dunque, la testa è al Napoli, prossimo avversario in Champions. Dal canto loro, gli azzurri stanno preparando il match di Parma per trovare la migliore forma in vista del big match con il Barça.

“Come diceva l’altro giorno il mister Setién ci sono stati momenti in cui abbiamo giocato bene. Dobbiamo cercare di mantenere quei livelli per 90 minuti”, ha detto Lionel Messi a margine della vittoria sull’Alaves per 0-5. “Dopo la sconfitta contro l’Osasuna, abbiamo fatto autocritica all’interno dello spogliatoio e oggi la squadra ha dato un’immagine completamente diversa. Non era semplice se consideriamo la situazione in cui ci trovavamo ed è un segnale importante in vista di quello che ci aspetta. Il Napoli? Questi giorni di riposo ci serviranno a recuperare un po’ di tranquillità. È fondamentale svuotare la testa e tornare con più voglia che mai”.

