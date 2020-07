CDS – Dries Mertens in dubbio per Parma-Napoli

“Sì al piano di ADL! Un Canale a tutta Lega” si legge in prima pagina sull’edizione odierna del Corriere dello Sport. Pranzo tra presidenti, ieri, per la gestione in autonomia dei diritti televisivi. In alto si parla della Juventus che batte la Lazio e ipoteca di fatto lo scudetto, in basso la notizia del Pallone d’Oro che quest’anno non verrà assegnato a causa del numero minore di partite e delle condizioni globali anomale nel settore calcistico. Oggi si torna già in campo, il Napoli sarà atteso domani dal Parma.

Intanto, ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Parma Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Dries Mertens non appare al top dopo il problema fisico avvertito durante la sfida contro l’Udinese, ma proverà a esserci. Sarà decisiva la rifinitura di domani prima della sfida del Tardini. Il belga vuole arrivare per arrivare al meglio l’8 agosto per affrontare un Barcellona in crisi nella gara di ritorno degli ottavi di Champions. Hirving Lozano potrebbe essere titolare a sinistra al posto di Lorenzo Insigne.

Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.