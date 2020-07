GAZZETTA – “CR9!”

“CR9!”è il titolo scelto da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. La Juve ipoteca lo scudetto battendo la Lazio, giovedì può già conquistare aritmeticamente il suo nono scudetto consecutivo, il primo per Maurizio Sarri da quando è allenatore. Si parla anche di Pallone d’Oro e di Inter con un dossier e un focus sul calendario. Per quanto riguarda il Napoli, si sta preparando la trasferta di domani sera al Tardini.

Intanto, ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Parma Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Quasi scontata l’assenza di Dries Mertens: la ginocchiata al gluteo sembra aver prodotto meno danni del previsto, ma il belga resterà fermo per recuperare a scopo precauzionale in vista del Barcellona. Appare probabile vedere Hirving Lozano schierato come punta centrale in casa dei gialloblù, ipotesi accarezzata da qualche giorno e provata di recente anche in allenamento. In porta è previsto il ritorno di Alex Meret, a centrocampo quello di Diego Demme.

Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.