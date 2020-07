Calciomercato Napoli, per sostituire José Callejon la soluzione migliore è Jeremie Boga

Il futuro di José Callejon inizia a delinearsi. Con ogni probabilità, l’esterno spagnolo non rinnoverà con il Napoli. Titolare di un contratto in scadenza lo scorso 30 giugno e prolungato sino a fine agosto a causa dello slittamento del campionato dopo il lockdown, il giocatore non sarebbe intenzionato ad estendere la durata della propria permanenza in azzurro. Da tempo il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si è messo in moto per cercare un suo degno sostituto. Gennaro Gattuso sfrutterà il calciatore il più possibile, probabilmente anche mercoledì sera al Tardini.

Stando a quanto riferito dall’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, la scelta del Napoli per rilevare José Callejon sarebbe ricaduta su Jeremie Boga, il profilo più gradito alla società partenopea. Il Napoli punta molto su Matteo Politano, ma non vuole rimanere a corto di esterni in avanti. Jeremie Boga è finito nei radar azzurri già mesi fa, ma ora è arrivato il momento di tentare l’affondo col Sassuolo.

