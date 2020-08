L’incredibile parabola di Lionel Messi: dal Pallone d’oro agli sfottò napoletani, oggi medita l’addio al Barcellona

Per anni è stato indicato come l’erede di Diego Armando Maradona, fino a qualche giorno fa era un avversario temuto, oggi i tifosi del Napoli lo sbeffeggiano. Non è un bel periodo per Lionel Messi, uscito malconcio dalla goleada subita contro il Bayern Monaco in Champions League. Lui che aveva promesso di realizzare 8 goal al Napoli, ne ha subiti altrettanti. Il quotidiano spagnolo AS anticipa scenari clamorosi per la “Pulce”, che potrebbero mettere in gioco anche l’Inter. Messi si troverebbe infatti di fronte al suo dilemma più grande: da un lato è felice a Barcellona, dall’altro lato la crisi blaugrana lo spinge a lasciare.

L’argentino si è reso conto che la squadra ha perso potenziale, mentre la priorità per lui è sempre vincere. Le operazioni di mercato di questi anni non hanno funzionato. Il suo futuro dipenderà dalle decisioni che saranno prese nella riunione della giunta direttiva di domani. In primo luogo bisogna scegliere il sostituto di Quique Setien e Messi spera nel ritorno dell’ex compagno Xavi. Il contratto del campione argentino scadrà il 30 giugno 2021 e già tra 4 mesi, il prossimo gennaio, sarà libero di scegliere dove accasarsi.