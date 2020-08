Calciomercato Napoli, l’eliminazione del Manchester City in Champions accelera la trattativa per Kalidou Koulibaly

La delusione in casa del Manchester City dopo l’inaspettata eliminazione dalla Champions per mano del Lione è innegabile. Pep Guardiola sembra avere ora l’ultima chance per convincere la dirigenza a puntare ancora su di lui in chiave europea. Secondo Foot Mercato, in tale direzione sarebbe già partita la campagna acquisti per potenziare la rosa inglese. Tra i primi obiettivi di mercato c’è sempre Kalidou Koulibaly: negli ultimi giorni il club dello sceicco avrebbe fatto dei passi in avanti nella trattativa col Napoli.

Sembra che sia stata raggiunta una base di intesa con il difensore senegalese: si parla di un ingaggio da 8,5 milioni di Euro a stagione più bonus. Bisognerà comunque trattare con Aurelio De Laurentiis, le cui pretese per la cessione non sono indifferenti. Il presidente non vuole accontentarsi dei 65 milioni offerti e intende arrivare almeno a 80. C’è ancora troppa distanza tra domanda e offerta, ma l’impressione è che alla fine il punto di incontro si possa trovare.