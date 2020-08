Calciomercato Napoli, la Fiorentina aveva rifiutato un’offerta con l’inserimento di Nikola Maksimovic per Federico Chiesa

Adesso Federico Chiesa può lasciare la Fiorentina. A pochi giorni dalla fine della stagione scorsa, dopo essere stato trattenuto dal presidente Rocco Commisso la scorsa estate, il giocatore vuole sbarcare in un top club. La società, stavolta, non lo fermerà e lavora per cessione. Il giocatore si muoverà solo per 50 milioni cash, altrimenti si apriranno le trattative per il rinnovo. Rocco Commisso non vuole svalutare il ragazzo o accettare contropartite tecniche non ritenute all’altezza.

Secondo quanto trapela da Calciomercato.com, l’esterno preferirebbe lasciare la Fiorentina in questa sessione di mercato, per giocare le coppe europee. La Juventus resta sempre l’ipotesi più concreta, oltre che la preferita dal diretto interessato, anche perché sembra l’unica squadra con la forza economica per soddisfare le pretese del ragazzo. Il Napoli ha provato a offrire Nikola Maksimovic ai viola, ma Rocco Commisso ha rifiutato la proposta. Chissà che Aurelio De Laurentiis non torni all’attacco nei prossimi giorni…