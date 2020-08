Calciomercato Napoli: Fernando Llorente e Amin Younes accostati al Benevento, ma l’operazione è complicata

in

Da diverse settimane Fernando Llorente e Amin Younes sono accostati al Benevento. Il direttore sportivo giallorosso, Pasquale Foggia, ha parlato in queste ore ai microfoni di TuttoMercatoWeb., ma pur senza citare i giocatori azzurri, sembra aver lasciato intendere che la trattativa sarà difficile. “Stiamo costruendo una squadra che parte già da una base forte. Andranno aggiunti giocatori di categoria per affrontare la Serie A, come ad esempio abbiamo fatto con Glik”.

“In questo momento fare mercato non è semplice. Ci sono i campionati in corso, da altre parti mancano ancora il direttore o l’allenatore. Bisogna aspettare. È un mercato atipico, con tempi ed esigenze diverse. Se arriverà il grande nome? Glik ad esempio è un grande giocatore. I nomi fanno perdere la realtà della nostra dimensione. Il prossimo sarà il secondo anno di Serie A. Bisogna costruire un progetto su basi solide e aggiungere ciò che manca a prescindere dal grande nome con gente che vuole sposare il progetto. Il nome a volte rischia di fare danni”.